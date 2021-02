Dakar, 9 fév (APS) – L’équipe nationale de football des moins de 17 ans s’est qualifiée mardi en demi-finale du tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie en battant celle de la Mauritanie (4-0).



Les lionceaux décrochent la première place de leur à la faveur de cette deuxième victoire en autant de sorties dans le cadre du tournoi de qualification de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) organisé à Thiès, au Sénégal.



La Mauritanie a de son côté validé son ticket pour la demi-finale en dépit de ce revers devant le Sénégal. La sélection mauritanienne a tiré profit de la disqualification de celle de la Gambie pour fraude sur l’âge.



Les U17 sénégalais connaîtront leur adversaire pour la demi-finale à l’issue de la rencontre devant opposer le Mali à la Guinée Bissau.



Les demi-finales de ce tournoi de qualification sont prévues jeudi et la finale est samedi.



Les deux finalistes vont représenter la zone ouest A à la phase finale de la CAN de la catégorie prévue en mars au Maroc.





BHC/AKS