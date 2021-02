Nouakchott, 15 fév (APS) – Le football sénégalais absent de la phase finale de l’édition 2021 de la CAN U20 qui a démarré dimanche à Nouakchott (Mauritanie), y est presque présent à travers quatre footballeurs et deux arbitres.



Dans l’équipe hôte de la Mauritanie, il y a Samba Diop de Génération Foot et Amar Haidara de Diambars qui ont été appelés par le Camerounais Mauril Njoya, le sélectionneur de la Mauritanie.

La Gambie, équipe championne de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football, a fait appel au défenseur Edrissa Ceesay évoluant à Cayor Foot en National 1 au Sénégal.

Le dernier footballeur présent à la CAN U20 et évoluant au Sénégal est Moubarack Compaoré d’Oslo Football Académie de Dakar.

Les arbitres Adalbert Diouf (central) et l’assistante Adja Isseu Cissé sont en Mauritanie de même que le président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Malang Déidhiou (instructeur) et Mademba Mbacké (instructeur physique).

Présent dans toutes les compétitions organisées au Sénégal, Abdoulaye Cissé très connu dans le mouvement navétanes, est aussi présent en temps que Coordinateur.

La Mauritanie qui participe pour la première fois à une phase finale de la CAN U20 est le premier pays à abriter une édition ouverte à 12 pays.

Le football mauritanien a déjà pris part à deux phases finales de CHAN (Championnat d’Afrique des nations) en 2014 (Afrique du sud) et en 2018 (Maroc) et à la CAN 2019 (Egypte)

