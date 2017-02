Dakar, 8 fev (APS) - Le camp de basket de la NBA, dénommé Basketball Without Borders Golbal Camp qui se tiendra du 17 au 19 février, en marge des All Stars Game aux Etats-Unis, va enregistrer la participation de deux jeunes basketteurs sénégalais Cheikh Faye et Khadidiatou Sarr, a appris l’APS.



Les deux joueurs, pensionnaires de la Seed Académiue de Thiès, font partie des 67 jeunes de 32 nationalités conviés par la NBA et la FIBA à prendre part à ce camp qui regroupe les meilleurs jeunes espoirs du basket mondial, explique la NBA dans un communiqué.

Cheikh Faye et Khadidiatou Sarr ont été sacrés MVP (meilleur joueur) lors de la dernière édition africaine du camp de basket organisée en août en à Luanda (Angola).



Au total, l’Afrique sera présente dans ce camp avec 26 filles qui viendront d’Angola, du Mozambique, de Mali et du Sénégal.

Pour les garçons, le contingent continental sera fort de 12 jours provenant de 9 pays (Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Mali, Nigeria, Sénégal, Tunisie, RDC).

Les deux sénégalais devront "se comporter en ambassadeurs de tout un pays et devront se battre sans complexe avec des jeunes venant d’autres pays", a confié à l’APS, le directeur exécutif de Seed Academy Mouhamed Niang.

"Ils devront profiter de l’exposition mondiale que leur offre cette opportunité après avoir brillé en Afrique" lors du dernier camp continental, a-t-il ajouté.

ABK/OID/PON