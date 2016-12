Dakar, 20 déc (APS) - Les équipes nationales de beach soccer du Sénégal et du Nigeria, représentantes de l’Afrique à la Coupe du monde de la discipline prévue en avril aux Bahamas, comptent sur une préparation conséquente pour ne pas faire de la simple figuration lors de ce rendez-vous.



Interrogé par RFI, Ngalla Sylla, l’entraîneur des Lions, nouveaux champions d’Afrique, annonce compter sur l’organisation de matchs amicaux contre le Nigeria, finaliste de la CAN 2016.



L’ancien défenseur des Lions note que le Nigeria et le Sénégal peuvent faire des voyages croisés pour se rencontrer en amical.



Le Sénégal a battu (8-4) le Nigéria, pays organisateur de la CAN 2016, dimanche, pour remporter le trophée continental qu’il avait gagné en 2008, en 2011 et en 2013.



L’équipe du Nigeria s’était pourtant renforcée par sa star Abu Azeez, revenu de sa retraite lors de cette CAN de beach soccer jouée sur les sables de Lagos.



"La préparation doit commencer dès à présent parce que nous aurons à cette compétition les meilleures nations de la discipline", a fait valoir Azeez, selon qui sans une bonne préparation, le Nigeria risque d’aller en tourisme à Nassau, la capitale des Bahamas.



La star nigériane pense aussi à la mise en place d’un championnat de beach soccer digne de ce nom, ajouté à de "véritables stages" différents des regroupements ponctuels à quelques jours de la Coupe du monde prévu du 27 avril au 7 mai 2017.



