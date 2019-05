Dakar, 10 mai (APS) – Le ministre des Sports, Matar Ba, a remis vendredi, le drapeau national à l’équipe de football U20, en partance pour la Pologne où elle va participer à la Coupe du monde 2019 de la catégorie, prévue du 23 mai au 15 juin, a constaté l’APS.

"Aujourd’hui, il m’échoit l’honneur de vous remettre le drapeau national au nom du chef de l’Etat dans le cadre de votre participation à la Coupe du monde de football des moins de vingt ans qui doit se dérouler en Pologne", a dit M. Ba lors de la remise du drapeau national.

Au nom du président de la République, Macky Sall, il a souhaité un excellent parcours aux lionceaux en Pologne et un résultat conforme à leur talent et à leurs ambitions.

Il a également félicité "le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, pour la prise en charge correcte de cette équipe sur tous les plans".

"Vous avez un encadrement administratif et technique qui a déjà fait ses preuves, le talent nécessaire, l’Etat et la fédération ont dégagé les moyens et la nation reconnaissante saura récompenser au moment venu les efforts de votre engagement", a-t-il lancé aux lionceaux.

Parlant de la Coupe du monde de football des moins de vingt ans, il a déclaré que "gagner cette compétition est possible et ma profonde conviction est que vous pouvez réaliser cet objectif car il ne faut pas se faire des limites".

"Nous avons un groupe motivé et qui ne ménagera aucun effort pour honorer le drapeau national en Pologne", a pour sa part assuré le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

"Vous avez été en demi-finale de cette compétition en 2015, donc votre ambition minimale, notre ambition, est de jouer la finale et pourquoi pas la remporter", a-t-il dit.

Il a souligné que cette génération de footballeurs s’inscrit "dans une dynamique constante de performance", car "il y a peu de pays africains qui ont réussi à décrocher trois qualifications d’affilée dans cette compétition".

Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du pays organisateur, la Pologne, la Colombie et Tahiti.

Le continent africain sera représenté dans cette compétition par quatre pays : le Sénégal, le Mali, l’Afrique du Sud et le Nigeria.