Dakar, 20 juin (APS) – Seydou Diouf, député de la majorité parlementaire et président de la Fédération sénégalaise de handball, a promis de défendre les intérêts du mouvement sportif auprès des institutions étatiques, pour l’aider à survivre à la pandémie de Covid-19.



‘’J’ai eu une bonne discussion avec le ministre des Sports, et ce qui semble être un oubli va être très bientôt corrigé. Des dispositions sont prises pour corriger cela’’, a déclaré M. Diouf aux journalistes membres de l’Association nationale de la presse sportive.



Le mouvement sportif est victime de la pandémie de coronavirus, comme les autres secteurs d’activité, selon le parlementaire, qui dirige la commission chargée de l’économie et des finances à l’Assemblée générale.



Dans leur politique d’assistance des acteurs socioéconomiques confrontés aux effets de la crise sanitaire, les autorités ont préféré donner la priorité aux autres secteurs d’activité, a dit Seydou Diouf.



Des acteurs du mouvement sportif ont fait part, à travers les médias, de leur regret de voir d’autres secteurs socioéconomiques bénéficier de l’assistance sociale de l’Etat, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, aux dépens du monde des sports.



Or, les clubs de football professionnel, par exemple, ont des salaires à payer, malgré la suspension de leurs activités en raison de la crise sanitaire, a souligné le député APR de Rufisque.



‘’C’est valable aussi pour la lutte et les courses hippiques’’, a-t-il ajouté pour ne citer que quelques disciplines sportives.



Les fédérations et groupements sportifs ont été obligés de suspendre les compétitions depuis la mi-mars, après que l’Etat a interdit les rassemblements et instauré l’état d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus.