Dakar, 25 fév (APS) – Le Professeur Fallou Cissé, ancien médecin de l’équipe nationale de football, est décédé ce dimanche à Paris (France), a appris l’APS d’une source proche du défunt.



’’C’est une immense perte pour l’université de Dakar, la médecine et le sport aussi’’, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS), Mohamed Diop.



’’Malgré sa maladie, il a continué à donner de son temps et de son savoir dans les universités et aussi et surtout dans la lutte antidopage’’, a dit Dr Diop, 1er vice-président de l’ONAD l’Organisation nationale de lutte antidopage, présidée par le défunt.



Enseignant à l’université Cheikh Anta Diop et dans plusieurs universités africaines, Pr Cissé est connu par la plupart de ses compatriotes lorsqu’il était pendant plusieurs années à la tête du staff médical de l’équipe nationale de football.



L’image de cet éminent universitaire se confondait avec celle des Lions du Sénégal notamment à la Coupe du monde 2002 où le football national a réussi ses meilleures performances avec une place de quart de finaliste.



A la tête du staff médical des Lions jusqu’à la CAN 2015, il a ensuite été remplacé par le Dr Abdourahmane Fédior.



Pr Cissé qui a dirigé pendant longtemps la Commission médicale de la Fédération sénégalaise de football, dirigeait aussi l’Organisation chargée de la lutte antidopage au Sénégal.



‘’Il était à la pointe de cette lutte et on peut dire qu’il était le père de la lutte contre le dopage dans le sport sénégalais’’, a dit le 1er vice-président de l’ONAD, Dr Diop.



