Dakar, 24 juin (APS) – Amy Mbacké Thiam, championne du monde du 400m en 2001, a annoncé à l’APS son intention de briguer la mairie de Paoskoto (Nioro du Rip, centre) lors des prochaines élections locales.



‘’Je me suis engagée en politique pour être à la place des décideurs en tant que femme et sportive’’, a rappelé l’ancienne spécialiste du tour de piste, qui a intégré l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) depuis son lancement en 2008.



‘’J’avais pris part aux dernières élections locales, nous avons été battus mais nous avons réussi à avoir six conseillers’’, signale Amy Mbacké Thiam, invitant le chef de l’Etat à motiver davantage les athlètes.



Elle a ainsi souligné le besoin de ‘’plateaux multifonctionnels’’ et de ‘’motivation pour les athlètes mouillant le maillot national’’.



Par ailleurs, elle annonce sa décision d’être encore sur la ligne de départ pour les prochaines élections locales. Elle estime avoir les plus grandes ambitions pour la gestion du Sénégal.



‘’Je suis en train de me former à la gestion en m’inscrivant dans un institut privé à Dakar’’, a-t-elle dit, indiquant qu’en plus des idées, il faut avoir le background nécessaire pour mener à bien les politiques publiques.



‘’Les femmes montrent partout au Sénégal qu’on doit leur faire confiance et le président de la République fait partie des leaders qui nous encouragent à ne nous fixer aucune limite’’, a-t-elle ajouté.



‘’Quand je commence quelque chose, j’y vais et c’est pourquoi je suis venue aujourd’hui (mercredi) à la célébration de cette journée de l’olympisme’’, a-t-elle fait savoir.



Championne du monde 2001 du 400m dames, la conseillère spéciale du président de la République, Amy Mbacké Thiam, était une des attractions mercredi au Musée des civilisations noires où a été célébrée la Journée de l’olympisme.