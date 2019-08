Dakar, 27 août (APS) - Les Lions du beach soccer, champions d’Afrique en titre, ont été logés dans la poule C des prochains Jeux mondiaux de plage, en compagnie de l’Iran, du Paraguay et de l’Ukraine, à l’issue du tirage au sort effectué ce mardi à Doha au Qatar.



Les Lions du football de plage, actuellement en stage en régime internat à Dakar, vont disputer deux matchs amicaux de préparation contre l’Iran à Téhéran, les 19 et 21 septembre prochain, en perspective des Jeux mondiaux de plage prévus en octobre prochain (11-16) au Qatar.