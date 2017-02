Ziguinchor, 1-er févr (APS) – L’attaquant du Casa-sports (Ligue 1) et international junior sénégalais Aliou Badji a paraphé un contrat de quatre années avec DIF Djurgarden FC de Stockholm, un club de la première division du championnat suédois, a appris l’APS.



"Nous avons tout préparé avec le club du Casa-sports. Aliou a déjà signé avec nous pour une durée de quatre ans. Il va bientôt venir en Suède avant le début du championnat", a expliqué le directeur sportif du club suédois Bosse Anderson sur le site officiel du club visité, mercredi, par l’APS.

Agé de 19 ans, Aliou Badji est le principal attaquant de pointe du Casa-sports, club pour lequel il a évolué en junior avant d’accéder cette saison en séniors. Badji est surtout international sénégalais qui a réussi 12 buts en autant de matchs avec l’équipe junior.



Il a été le meilleur buteur à la coupe UEMOA organisée récemment au Togo et lors des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans.



Laquelle CAN U20 est prévue du 26 février au 12 mars en Zambie. Les quatre équipes demi-finalistes seront qualifiées pour la Coupe du monde de la catégorie prévue en Corée du Sud.

"Aliou Badji a connu de belles performances au cours des derniers matchs U20 du Sénégal qui a battu le Ghana et la Tunisie dans les éliminatoires pour les Championnats qualificatifs en CAN U20. C’est pour cela que nous sommes venus au Sénégal pour voir Aliou Badji dans un match de championnat local avec son club le Casa-sports", a poursuivi M. Anderson.

"Il est jeune, passionné et a de grandes ambitions. Badji est un attaquant grand et puissant avec une palette de qualités dans le jeu. Il est un bon joueur de tête et dispose d’un bon flair de buteur", s’est enthousiasmé le directeur sportif du club suédois.