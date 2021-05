Saint-Louis, 23 mai (APS) – La plateforme dénommée ‘’Synergie des sports’’, par la voix de son président, Amara Traoré, a invité le maire de Saint-Louis à œuvrer pour l’érection de terrains de football de proximité avant de poser un quelconque acte de transformation du stade Me Babacar Sèye.



‘’Nous avons dit au maire qu’avant toute action sur le stade, il faudrait construire des terrains de proximité dans les quartiers comme Pikine et rehabiliter d’autres à l’image de Wembley et Maracana’’, a dit l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal au cours d’une conférence de presse organisée samedi à Saint-Louis.



Il a expliqué que mettre en place une telle plateforme est née après que le maire, Mansour Faye, a agité l’idée de transformer ce stade en centre d’affaires.



‘’Tous les saint-louisiens sont d’accord pour la construction d’un nouveau stade et le problème était que depuis des années, une maquette avait été présentée aux sportifs sans que rien ne soit fait’’, a signalé le technicien.



‘’C’est la raison pour laquelle nous avons demandé au maire des explications et il nous a mis en rapport avec l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP)’’, a-t-il ajouté.



