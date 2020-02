Saly-Portudal (Mbour), 4 fév (APS) – La quatrième édition des 72 heures de pétanque va se tenir, cette année, les 7, 8 et 9 février prochains avec 126 triplettes, soit environ près de 300 participants venus de 24 pays d’Afrique et du reste du monde, notamment la France et la Suisse, a appris l’APS de son initiateur, Fara Ndiaye.

En conférence de presse mardi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), Fara Ndiaye, entouré de ses collaborateurs et des membres du comité d’organisation, a expliqué que cet évènement rentre dans le cadre de sa volonté de contribuer à la promotion du sport-boule sur la Petite-Côte et de promouvoir la destination touristique sénégalaise.

Cette activité sportive, qui se tiendra à l’Institut Diambars et au Casino ‘’Térou bi’’ de Saly-Portudal, est organisée sous l’égide de la fédération sénégalaise de sport-boule, a précisé M. Ndiaye. International en pétanque, il représente le Sénégal depuis bientôt vingt ans au niveau des championnats du monde de cette discipline, ainsi que l’actuel champion de France.

Profitant de son face à face avec les journalistes, Fara Ndiaye a sollicité des autorités étatiques et locales l’érection d’infrastructures, notamment des boulodromes pour une meilleure pratique de la pétanque partout au Sénégal.

Un tunisien, champion du monde sénior de pétanque et un malgache, champion du monde junior de la même discipline, seront de la partie, renseigne Ndiaye dont l’ambition est de faire en sorte que ‘’les boulistes sénégalais s’épanouissent dans un bon cadre adapté à la pratique de la pétanque, surtout au niveau des différentes zones touristiques du pays’’.