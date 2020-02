Dakar, 7 fév (APS) - Le comité "Sargal Abdoulaye Diaw", une association composée de journalistes et d’anciens footballeurs, compte rendre hommage à l’ancien reporter sportif de Radio Sénégal (publique) et actuel chroniqueur à la radio privée RFM, en avril prochain, pour le donner en exemple aux plus jeunes.



’’Au-delà de l’hommage que nous voulons rendre et des remerciements que tout le peuple sénégalais va adresser à Abdoulaye Diaw, le 1er et le 2 avril prochains, nous voulons l’offrir en exemple aux jeunes mais aussi à tous les Sénégalais’’, a déclaré le coordonnateur du comité "Sargal Abdoulaye Diaw", vendredi, lors d’une conférence de presse.



Serigne Mbacké Ndiaye estime que ’’Abdoulaye Diaw fait partie des rares personnes au Sénégal qui font l’unanimité", ajoutant ne l’avoir "jamais entendu dire un seul mot qui peut fâcher quelqu’un’’.



"Si nous vivons dans un pays où le contexte est aujourd’hui marqué par des actes déplorables, nous pensons que c’est l’occasion d’offrir cet homme en exemple, non seulement à la jeunesse de notre pays mais à tous les Sénégalais", a-t-il dit.



Dans cette perspective, le comité ’’Sargal Abdoulaye Diaw’’ se veut ouvert à "tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs", qui "ont la possibilité de faire partie de ce comité directement ou indirectement", ou de lui faire parvenir leurs suggestions et leurs conseils.



L’hommage qu’il promet de rendre à Abdoulaye Diaw sera ponctué par ’’l’organisation d’activités sportives qui vont démarrer le 1er avril par un défilé des écoles de football", à partir de 15 heures, au stade Alassane Djigo de Pikine, dans la grande banlieue dakaroise.



’’L’événement se faisant sur la base du volontariat, nous demandons à tous les responsables d’écoles de football qui le peuvent, de se manifester et de s’organiser avec leurs propres moyens parce que chacun y mettra du sien pour venir participer au défilé’’, a-t-il indiqué.



Il est prévu, le même jour, à 16 heures, "un premier match qui va opposer les anciens de Dakar coordonnés par Bassirou Diallo et ceux de Thiès qui sont coordonnés par le coach Momar Thioune", a fait savoir Serigne Mbacké Ndiaye.



En deuxième heure, "nous aurons Saint-Louis, ville d’origine de Abdoulaye Diaw, contre Kaolack, qui l’a consacré car presque tous les Sénégalais l’ont connu à partir de la radio, et c’est à partir de la région de Kaolack’’, a-t-il ajouté.



Le coordonnateur du comité ’’Sargal Abdoulaye Diaw’’ a appelé le 12e Gaindé, "Allez Casa" ainsi que les supporters de l’AS Pikine "à se mobiliser pour assurer l’animation au niveau du stade’’.



Ces activités seront closes le 2 avril, par une soirée de gala, laquelle sera également le moment pour "tous les Sénégalais qui voudraient faire un geste en direction de Abdoulaye Diaw’’, de se manifester.



Pour le président du comité ’’Sargal Abdoulaye Diaw", Moustapha Fall Ché, cette initiative vise à "rendre hommage à un compatriote, un ami des jeunes, des adultes, des personnes du troisième et un ami presque du Sénégal’’.



’’Abdoulaye Diaw est connu de tout le monde mais il est presque aimé par tous, car c’est un homme très serviable et gentil qui entretient de bonnes relations avec tout le monde’’, a-t-il témoigné.



Abdoulaye Diaw, ancien reporter sportif de Radio Sénégal (publique) et actuel chroniqueur à la radio privée RFM, est considéré comme une icône du mouvement sportif sénégalais.