Linguère, 19 août (APS) - Le directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Djiby Ndiaye a offert, samedi à Linguère, des jeux de maillots et des ballons de football d’un coût global de 2 millions aux 23 ASC des deux zones de la commune, a constaté l’APS.





La cérémonie s’est déroulée au centre de Alé Badara Sy en présence des autorités administratives et politiques locales ainsi que des membres du mouvement navétane.



"J’ai fait ce geste pour soutenir et accompagner la jeunesse qui n’a pas les moyens" a expliqué le donateur.