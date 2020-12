Dakar, 4 déc (APS) - Le futur Musée national du football portera le nom du défunt footballeur Papa Bouba Diop, a annoncé, vendredi, le président Macky Sall.



La décision de baptiser le Musée national du football du Stade du Sénégal en construction à Diamniadio, dans le département de Rufisque, a été annoncé par le chef de l’Etat lors de l’hommage national rendu à Pape Bouba Diop, décédé dimanche en France à l’âge de 42 ans.



‘’Pour honorer ta mémoire, j’ai décidé de t’élever à titre posthume au Grade d’Officier de l’Ordre national du Lion. Je vais aussi offrir ton nom au musée du football qui sera érigé au Stade du Sénégal à Diamniadio’’, a notamment déclaré le chef de l’Etat.



Macky Sall avait auparavant élevé Bouba Diop au titre de Grand officier dans l’Ordre national du Lion, la plus haute distinction jamais décernée à un sportif au Sénégal.



L’ancien coéquipier du défunt, El Hadji Diouf, un membre de sa famille, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor ont tour à tour pris la parole lors de cette cérémonie.



L’auteur du but victorieux du Sénégal en match d’ouverture de la Coupe du Monde 2022 face à la France, sera inhumé dans sa ville natale de Rufisque ce samedi.