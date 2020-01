Dakar, 22 jan (APS) - Le Sénégal est le pays "invité d’honneur" du Salon international de Casablanca (Maroc), une rencontre prévue du 26 au 29 mars et dont l’ambition est de devenir "une véritable plateforme omnisports d’échanges et de découverte", a-t-on appris du ministre des Sports, Matar Ba.



"C’est un grand honneur qu’on fait à notre pays d’être invité d’honneur à cette grande rencontre", a déclaré M. Bâ dans un entretien avec plusieurs médias sénégalais dont l’APS.

"Cette manifestation tournée vers l’Afrique, en parfaite harmonie avec la politique internationale du Royaume du Maroc, a pour objectif d’être une véritable plateforme omnisports d’échanges et de découverte, tant pour les professionnels que pour le public", indique une note de présentation de l’événement dénommé "Africa Sports Expo 2020".

Sur une superficie de 20.000 mètres carrés, ce salon proposera des animations, des conférences. Il comportera aussi un espace d’exposition pour les entreprises participantes, ajoute la même source.

Toujours selonn la note de présentation, les organisateurs souhaitent à propos de leur invité d’honneur ’’le déplacement d’une délégation officielle comprenant les ministères des Sports, de la Jeunesse et du Tourisme, la Fédération sénégalaise de football, le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), ainsi que des sportifs et des médias’’.

Les organisateurs expliquent le choix porté sur le Sénégal par "les relations historiques et fraternelles" liant les deux pays "dans tous les domaines dont le sport et par le fait bien sûr que le Sénégal abrite en 2022 un des plus grands événements sportifs de l’histoire du continent : les Jeux olympiques de la jeunesse".

