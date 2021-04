Saly-Portudal (Mbour), 20 avr (APS) - Le ministre des Sports Matar Bâ préconise un changement de paradigmes et des "approches novatrices" pour amener les activités sportives à contribuer au développement économique et social.



Pour ce faire, Matar Bâ prône "un véritable changement de paradigme qui ouvre à l’activité sportive, en général, et au sport travailliste, en particulier, d’immenses possibilités et de grandes opportunités pour son développement".

Il s’exprimait mardi à Saly-Portudal (Mbour, ouest) où il présidait le démarrage officiel des travaux du congrès continental de l’Organisation du sport travailliste africain (OSTA), qui se tient jusqu’à lundi prochain.

La crise occasionnée par la pandémie de Covid-19 "a l’avantage de rappeler, souvent de façon brutale, que l’activité sportive porte en elle des valeurs fondamentales de solidarité, de soutien et d’entraide’’, a-t-il fait valoir.

"Par conséquent, la crise nous exige des approches novatrices pour organiser et développer la résilience dans un domaine qui est appelé, comme je l’ai indiqué tantôt, à produire des richesses et des valeurs’’, a soutenu M. Bâ.

’’Au Sénégal, les enjeux du sport sont définitivement ancrés dans le discours public et ils sont au cœur de nos stratégies de développement économique et social", a-t-il assuré.

Le sport, "d’abord et avant tout un instrument d’éducation, de formation, de promotion et d’encadrement de la citoyenneté’’, est devenu "une activité rentable, créatrice de richesses et d’emplois et participant efficacement à la transformation structurelle de notre économie’’, a indiqué Matar Bâ.

Il note que ce congrès de l’Organisation du sport travailliste africain constitue un moment "propice et opportun’’ pour enclencher une nouvelle planification et engager de nouveaux chantiers pour l’avenir.

’’J’attends donc, avec empressement, les conclusions et les recommandations de vos assises, notamment pour en faire bénéficier les politiques que nous sommes chargés de mettre en œuvre en matière de promotion du sport travailliste dans notre pays’’, a-t-il lancé.