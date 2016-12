Mbour, 26 déc. (APS) – Le directeur général de l’Agence de développement municipale (ADM), Cheikh Issa Sall a invité, dimanche à Mbour, ses concitoyens de la Petite Côte à travailler à hisser la localité parmi les villes les mieux en vue en matière de sport.

"Nous avons l’ambition de faire de notre ville, Mbour, aujourd’hui deuxième centre sportif du Sénégal, la première ville sportive du pays" a soutenu M. Sall à la finale de la zone 2B dont il était le parrain.

Il a appelé les hommes politiques, les bonnes volontés et autres fils de Mbour à faire de sorte que les amoureux du sport le pratiquent dans "de très bonnes conditions".

L’édition 2016 de cette finale jouée au stade Caroline Faye mettait aux prises l’association sportive et culturelle (ASC) Entente à Etoile, en cadets (1-3) et en juniors-séniors (3-0).

"Dans notre démarche politique, notre démarche de proximité, nous avons toujours considéré qu’il fallait être auprès des jeunes, auprès du monde du sport pour les appuyer, les accompagner et avoir pour eux de bonnes ambitions tendant à booster le sport au niveau de la Petite Côte", a affirmé M. Sall, également président de l’ASC"Téfesse" de son quartier natal qui a perdu, elle, la finale de la zone 1A, samedi.

"C’est pourquoi nous avons apporté notre soutien à toutes les équipes, sans exception, et nous avons renforcé cet appui, surtout pour les équipes finalistes" a dit M. Sall, également coordonnateur d’un mouvement politique de soutien au chef de l’Etat.

