Kaolack, 30 dé (APS) - L’AS Pikine, menée 2-0 par la Sonacos de Diourbel qui reçoit à Kaolack, a réussi à sauver le point du nul en match comptant pour la 8e journée du championnat, un résultat qui relègue les Pikinois à la 2e place du classement de la Ligue 1 désormais dominé par Teungueth FC.



Les huiliers de Diourbel, occupant l’avant-dernière place du classement avant cette journée, ont très tôt ouvert la marque à la 13 mn sur un contre conclu merveilleusement par Ansoumana Kujabi d’un joli tir du pied gauche.

Les Pikinois dominaient pourtant le match malgré ce but inscrit contre le cours du jeu et vont continuer à poser leur empreinte sur cette rencontre, mais il seront surpris une deuxième fois sur un autre contre qui a vu Kujabi mettre sur orbite Serigne Mamour Niang pour le deuxième but de son équipe à la 32 mn.

L’AS Pikine a eu le mérite d’avoir pressé davantage son adversaire en seconde mi-temps, une détermination qui va s’avérer payante.

L’équipe de la banlieue dakaroise va d’abord réduire le score grâce à son capitaine El Hadj Adama Mbaye d’un tir lointain (65 mn), avant d’égaliser à la 83 mn de la rencontre par Landing Sagna.

Pendant ce temps, l’équipe de Teungueth FC, deuxième au classement avant cette journée, s’imposait aux dépens de l’US Gorée, 2-1, s’emparant de la tête du classement avec un total de 17 points, soit deux de plus que l’AS Pikine.

Pour le reste des résultats de cette 8e journée, Dakar Sacré-Cœur a battu Niary Tally (2-0), le Ndiambour de Louga et Génération Foot se sont neutralisés, 3-3, l’AS Douanes étrillant (4-1) de son côté la Linguère de Saint-Louis.

Le champion sortant, le Jaraaf de Dakar, a battu le Stade de Mbour, 1-0.



Le match Mbour Petite-Côte Casa-Sports de Ziguinchor a été reporté.