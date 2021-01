Louga, 4 jan (APS) - L’entraîneur de l’ASAC Ndiambour, Assane Diallo,s’est dit déçu du match nul concédé par son équipe contre l’AS Pikine (1-1), lors de la première journée du championnat national de Ligue 1 de football, jouée ce week-end.



S’exprimant au terme du match contre les Pikinois, le coach du Ndiambour a souligné que son équipé "méritait largement de gagner ce match".

"En football, il y a toujours des éléments non prévus qui demandent de la part des entraîneurs et des joueurs de l’adaptation. Nous avons encaissé un but sur une faute où pas, mais ce qui est sûr c’est que notre joueur devait dégager la balle", a-t-il dit.

L’équipe du Ndiambour qui jouait à domicile a encaissé le premier but du match à la 8ème minute sur un coup franc de Landing Sagna.

"Nous avons égalisé en fin de première mi-temps. En deuxième période, nous avons tenus le score et pouvions même mettre un deuxième but", a-t-il dit, regrettant le but refusé à ses joueurs par l’arbitre de touche.

Il a dit ’’ne pas comprendre’’ les arbitres, relevant que ’’s’il n’y avait pas corner, l’arbitre devait le signaler avant qu’on ne joue le corner. Il n’y a pas de VAR dans notre football, et l‘arbitre de touche devait signaler avant l’action", a-t-il dit déploré.

Il note toutefois que la prestation d’ensemble de ses joueurs lors de cette rencontre "est en dessous’’ de leur niveau, car "ils valent mieux" que ce qu’ils ont montré contre l’AS Pikine.

"Sur le plan du jeu, le contenu est bon, mais il y avait de la lenteur et cela est dû au fait que le Ndiambour change d’équipe chaque année", mais celz s’explique que le "manque de match durant la deuxième partie de préparation. Les automatismes tardent à venir’", souligne-t-il.



Le coach Diallo a toutefois promis "une belle équipe" du Ndiambour dans les journées à venir, avec le retour de quelques-uns de ses joueurs blessés.

"Les premières journées vont servir encore de matchs de préparation pour être aptes les journées suivantes. Faire un match nul sur 26 ne décidera pas du classement final, mais il fallait gagner pour partir sur un bon pied", a-t-il dit.



Le coach de l’AS Pikine, El Hadji Massamba Cissé, s’est pour sa part félicité du match livré par son équipe.

"Le match a été un peu difficile. Mais cela a été une belle rencontre. Nous savions que jouer le Ndiambour à domicile n’est pas facile. Nous nous y sommes préparés. Nous en sortons avec un point. Nous avons fait ce qu’il fallait", a-t-il dit.

"Nous allons préparer notre prochain match. Notre objectif est clair, nous sommes sur trois compétitions, championnat, coupe de la ligue et coupe du Sénégal, et nous souhaitons au moins en gagner une", a-t-il déclaré.

Lors de la prochaine journée, l’équipe du Ndiambour va se déplacer pour jouer le Casa-Sports de Ziguinchor à domincile, l’AS Pikine devant accueillir l’US Gorée.