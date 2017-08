Louga, 17 août (APS) - Le centre de basket du village d’enfants SOS de Louga organise la quatorzième édition de sa fête annuelle, du 24 au 27 août, au terrain de la Place Yacine Boubou, annonce son responsable technique Amdy Moustapha Diaw dit "Ethiou".





Amdy Moustapha Diaw a, dans un entretien avec l’APS, indiqué que "cette fête est destinée à récompenser les meilleurs élèves" du centre dont les pensionnaires ont obtenu de "bons résultats" durant l’année scolaire.



"Les études occupent une place importante dans notre centre qui accueille les élèves du village SOS et du voisinage", a ajouté le coach qui n’hésite pas à renvoyer des pensionnaires quand les résultats scolaires ne suivent pas.



Le centre offre à ses pensionnaires un "encadrement rapproché

dans les études", selon M. Diaw, fier des résultats enregistrés par ses protégés aux examens du BFEM et du Baccalauréat.



Pour la fête, des récompenses seront données au roi et à la reine du centre qui seront entourés des révélations, a expliqué "Ethiou" qui invite la population à venir assister à cet événement qui servira aussi de cadre pour montrer quelques facettes de la culture locale.



Amdy Moustapha Diaw a demandé une aide aux autorités locales pour l’accueil et l’hébergement des quelque 200 jeunes participants devant venir de Dakar, Thiés, Saint-louis et Kébémer en plus de ceux de Louga.



Un panel sur "Sports et études" animé par l’inspecteur départemental des sports Pathé Dabo marquera le lancement de cette fête.