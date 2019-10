Malém Hodar (Kaffrine), 6 oct (APS) – Le deuxième vice-président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow a pris, samedi, l’engagement d’octroyer une enveloppe de cinq millions de francs CFA à la jeunesse du département de Malém Hodar (Kaffrine, centre) pour l’achèvement du chantier des grilles de protection du stade municipal entamé depuis quelques années.

‘’Les grilles de protection en chantier depuis quelques années peinent à être achevées. Et j’ai pris la décision de participer financiérement pour que cette infrastructure soit achevée. Dans moins d’une semaine, je vais dégager cinq millions de francs CFA pour l’achèvement de ces grilles de protection’’, a promis M. Sow.

Ces grilles de protection une fois terminées vont permettre aux jeunes de Malém Hodar d’être dans des conditions leur permettant de s’épanouir, a-t-il soutenu, au terme d’une finale d’un tournoi de football, en présence d’élus locaux, du préfet de Malém Hodar, Mamadou Guèye, du parrain de ladite finale, Me Abdou Gaye, entre autres personnalités.

Le parrain de cette finale dotée d’une coupe dénommée ‘’Tournoi de football amitié, unité, solidarité et souvenir’’, Me Abdou Gaye par ailleurs avocat au barreau du Québec (Canada), a salué l’action du vice-président de la FSF, qui a, selon lui, pris l’engagement d’investir dans le domaine du sport à Malém Hodar.

Il a expliqué que ‘’ce tournoi est un exemple pour montrer aux jeunes de Malém Hodar qu’ils doivent croire en eux pour développer leur localité’’.

‘’La réussite est au bout de l’effort. Nous voulons que Malém Hodar soit reconnu au niveau national et international. Nous allons investir dans les secteurs de l’éducation, la santé et la formation pour aider les jeunes à avoir plus de compétence’’, a promis Me Gaye.

Cette finale de football opposait l’ASC Imindy et l’ASC Taïba (3-0).