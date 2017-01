Dakar, 6 jan (APS) – Le ministre des Sports, Matar Ba a invité, vendredi à Dakar, les internationaux sénégalais toutes disciplines confondues évoluant à l’étranger à devenir des "champions de l’investissement".







"Je lance un appel à tous ceux qui portent les couleurs nationales et qui évoluent à l’étranger et aussi aux internationaux d’origine sénégalaise pour qu’ils deviennent de véritables entrepreneurs" a expliqué le ministre des Sports invité de la rédaction de l’Agence de presse sénégalaise (APS).



"Plus que d’être des champions sur les terrains, le pays a besoin qu’ils deviennent les champions de l’investissement et de la vie tout court" a ajouté Matar Ba. Il a souligné que "tous les sportifs sénégalais ou d’origine de la diaspora sont concernés".



"Avec leurs moyens et aussi et surtout leur capital relationnel, ils devraient permettre à notre pays de franchir un grand pas" a ajouté le ministre-maire de Fatick.



Matar Ba a tenu d’ailleurs à se féliciter des nombreux investissements notés dans ce secteur avec notamment les académies et les centres de formation.



"Nous pensons que c’est l’un des moyens pour convaincre certains sceptiques que le sport reste, en dehors de l’aspect ludique, un grand moyen de promotion sociale et de l’image d’un pays" a-t-il dit, faisant référence au Qatar devenu une véritable destination sportive.



"En plus de permettre aux populations de garder une bonne santé, le sport doit être au centre de nos préoccupations" a dit Matar Ba qui a appelé les autorités locales à investir dans ce domaine.





