Dakar, 2 nov (APS) – Le ministre des Sports Matar Ba, reconduit dimanche à la tête de ce département ministériel, a indiqué ce lundi à l’APS que son objectif demeure de faire du Sénégal ‘’un pays performant sur le plan sportif’’.

‘’Nous voulons faire de notre pays une nation sportive, un pays où on pratique du sport et où on gagne sur le plan sportif’’, a dit M. Ba, interrogé sur sa nouvelle feuille de route.

‘’Nous devons aller plus vite et être plus efficaces dans cette ambition’’, a dit le ministre des Sports. Matar Ba, qui attend sa nouvelle lettre de mission, estime que cela passe par des infrastructures aux normes et une politique de formation des cadres et des athlètes d’une manière générale.

Selon lui, ‘’le sport est une donnée importante du Programme Sénégal Emergent (PSE) et la pandémie du Covid-19 a démontré la place centrale que doit occuper la pratique sportive dans les programmes publics’’.

Il a remercié le chef de l’Etat pour la confiance placée en sa personne, exhortant à faire en sorte que le sport soit pratiqué par le plus grand nombre de Sénégalais.

‘’Grâce à cette pratique, nous pouvons lutter contre plusieurs maladies’’, a-t-il dit. Cela doit cependant aller de pair avec l’ambition de faire du Sénégal un pays qui gagne sur le plan sportif avec des infrastructures modernes.