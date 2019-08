Louga, 19 août (APS) - Quelque 10.000 personnes sont attendues au démarrage des "phases nationales sportives et culturelles" des ’’navétanes’’, qui s’ouvrent mardi à Louga (nord), a-t-on appris du président de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), Amadou Kane.



"Pas moins de 10.000 personnes vont venir à Louga durant 20 jours. Il y aura des spectateurs, des recruteurs, des athlètes, des encadreurs administratifs et techniques", a dit M. Kane lors d’une conférence de presse à Louga.

Les phases nationales et sportives de l’ONCAV se tiendront dans cette ville jusqu’au 7 septembre.

Des matchs de football seront organisés pour les cadets et les seniors, a annoncé Amadou Kane, précisant que pour les seniors, la compétition se tiendra à Linguère, Dahra, Kébémer et Louga.

A Linguère, il y aura une poule de cinq équipes. La compétition va démarrer mardi et prendra fin le 29 août.

A Dahra, il y aura deux poules comprenant chacune quatre équipes. Les matchs auront lieu du 21 au 26 août.

A Kébémer, une seule poule de cinq équipes sera constituée, et les matchs sont prévus du 21 au 29 août.

"A Louga, nous avons quatre poules, et la compétition va démarrer demain (mardi). Lorsque toutes les équipes auront joué leurs matchs de poule, celles qui sont qualifiées reviendront à Louga pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale", a expliqué Amadou Kane.

Pour les cadets, 17 équipes venues des 14 régions du pays prendront part à la compétition. Elles seront réparties dans quatre groupes, et les matchs auront lieu à Louga.

Les activités culturelles vont démarrer le 4 septembre. Des troupes de théâtre y prendront part.

Des "animations" sont également prévues pour "détecter de nouveaux talents", selon Amadou Kane.

"Il y aussi l’+Université des navétanes+, sur le thème : +Une citoyenneté active au service du développement+. Nous voulons mettre l’accent sur l’impact de l’immigration dans la ville de Louga, notamment sur la santé, l’éducation et le sport", a-t-il annoncé.

Selon M. kane, la mairie de Louga a octroyé à l’ONCAV "près de 20 millions de francs CFA" pour l’organisation des "phases nationales sportives et culturelles".

Une contribution de cinq millions de francs CFA a été reçue de la mairie de Linguère, a-t-il dit, ajoutant que le ministre des Sports, Matar Bâ, a offert autant d’argent à l’ONCAV pour l’organisation de cette manifestation.

Des "consultations médicales gratuites" seront organisées à Louga, Dahra, Linguère et Kébémer par la faculté de médecine de l’Université Cheikh-Anta-Diop et le service médical du Centre des œuvres universitaires de Dakar, lors des "phases nationales sportives et culturelles" de l’ONCAV, selon M. Kane.