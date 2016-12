+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Doha (Qatar), 25 déc (APS) – Le capitaine de l’équipe du Qatar de volley-ball , Vince Coly a invité les autorités sportives sénégalaises à se tourner vers son pays d’adoption devenu selon lui un important hub sportif dans le monde.



"Je pense sincèrement qu’il est temps pour les autorités sportives sénégalaises de changer de perspectives et de voir de ce côté-ci (Qatar)", a-t-il dit dans un entretien avec l’envoyé spécial de l’APS.



"En termes de moyens financiers, de médecine sportive avec le centre Aseptar (spécialisé en orthopédie et en médecine du sport) et en termes d’infrastructures sportives, le Qatar n’a rien à envier aux autres pays et au

contraire, ce sont les Européens qui se déplacement en masse pour venir nouer des relations de coopération", a-t-il expliqué.



Le Sénégalais naturalisé qatari s’exprimait, en marge de la Super Coppa d’Italie 2016 que la Serie A (élite italienne), délocalisé vendredi dernier au Jassim Bin Hamad stadium de Doha où évolue régulièrement le club d’Al Saad.



L’édition de cette année a mis aux prises deux clubs phares de l’Italie et du monde à savoir la Juventus de Turin au Milan AC.



Au finish , ce sont les Milanais qui l’ont remporté aux tirs au but (4-3). A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 1-1.



Faisant référence aux installations d’Aseptar qui a accueilli récemment l’attaquant Demba Bâ de Shanghai (Chine), Vince Coly qui vit au Qatar depuis 2002 estime que c’est ce qui se fait de mieux dans le monde avec les meilleurs spécialistes venus des pays occidentaux.







Pour la préparation à un grand tournoi, les conditions sont idéales pour un sportif et pour tous les sports, a-t-il dit, soulignant la présence des installations pour préparer des compétitions prévues en altitude.



Selon cet ancien étudiant de la Faculté des Lettres de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), la présence des sportifs sénégalais dans les plus importantes équipes nationales du Qatar est une "belle portée d’entrée" dans ce pays pour le sport sénégalais.



Il a ajouté que le Sénégal jouit d’une belle côte dans ce pays où les gens sont, en matière de sport, "prêts à mettre les moyens".







