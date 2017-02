Dakar, 12 fév (APS) - Les agents du ministère de la Culture et de la Communication, accompagnés par une foule nombreuse ont arpenté, dimanche sur une huitaine de kilomètres, les artères de Dakar à l’occasion d’une randonnée pédestre dite "la grande famille de la culture en marche vers l’émergence", a constaté l’APS.







Partis de la Place du Souvenir, les marcheurs amenés par le ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye ont terminé l’activité sportive au monument de la Renaissance africaine.



Etaient présents à cette randonnée organisée par l’Amicale des femmes du ministère de la Culture et de la Communication, les ambassadeurs de la Turquie et du Portugal, du chargé d’Affaires culturelles de l’Ambassade d’Italie, du directeur général de l’Ecole nationale d’administration (ENA), etc.



"La randonnée a cette vertu d’associer l’activité physique à la communication de masse, et en cela c’est une activité salutaire que tout le monde peut et doit pratiquer" a indiqué le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.



M. Ndiaye qui a salué l’accompagnement des partenaires dans la réussite de la randonnée a remercié les populations qui ont "massivement" pris part à cette manifestation organisée "dans le cadre des activités sociales et de l’année culturelle 2017 décidée par le chef de l’Etat".



Le ministre qui a magnifié l’engagement des organisateurs de la randonnée a souligné que "c’est donc par le sacrifice et la conjugaison des efforts et des intelligences que nous arriverons à l’émergence du Sénégal".