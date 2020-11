Saint-Louis, 7 nov (APS) - Le directeur général de l’Office des lacs et cours d’eau du Sénégal (OLAC), Alioune Diop, a signé, vendredi, une convention de partenariat avec le président du club La Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), a constaté l’APS.

Alioune Diop a déclaré qu’il ’’reste disponible pour accompagner la jeunesse saint-louisienne, en général, le sport et le football en particulier, conformément aux orientations du chef de l’Etat, (..), en tant que militant du sport, après avoir dirigé Saint-Louis basket club, pendant 4 ans’’.

L’OLAC a mis à la disposition de l’équipe de la Linguère de Saint-Louis, équipe phare de la ville, un bus pour lui permettre de faire ses déplacements.

’’Les conditions de transport constituent un facteur de performance pour les équipes. Pour les différents championnats, l’essentiel des équipes sont loin de Saint-Louis et l’équipe est obligée de faire 300 voir 400 kilomètres, d’où l’importance de disposer d’un moyen de transport’’, a souligné le DG.

Selon lui, l’OLAC dont le son siège se trouve à Saint-Louis, a décidé de soutenir l’équipe fanion et déjà ’’une enveloppe de 3 millions de francs Cfa a été remise à la Linguère, lors de l’ouverture du championnat’’.

’’Dans le cadre de cette convention, la Linguère va également participer pour une bonne visibilité de l’OLAC, mais le plus important, c’est de participer à l’épanouissement des jeunes et du monde sportif en général’’, a-t-il insisté.

Le sport ’’est un grand pourvoyeur d’emplois, un moyen d’éducation et de formation’’, a rappelé Alioune Diop, déplorant le fait qu’aujourd’hui, une partie des jeunes de Saint-Louis soit attirée par les ’’mirages’’ de l’Europe.

’’Nous lançons un appel à cette jeunesse, de croire à leur pays et de rester ici pour gagner leur vie. Il est possible et c’est mieux que d’aller vers une aventure incertaine face aux drames’’, a t-il dit.

Le président du club la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, a magnifié ce partenariat. ’’C’est un grand pas pour la Linguère, pour lui permettre de sortir des difficultés de transport’’ grâce au bus mis à la disposition de l’équipe, a t-il salué.

