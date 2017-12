Sédhiou, 25 déc (APS) - Le maire de la commune de Sédhiou (Sud), Abdoulaye Diop a invité, dimanche, les populations à s’unir autour de l’essentiel et d’oeuvrer au développement et à l’émergence de la région.

"Nous sommes tous des enfants de cette région, et nous devons nous unir autour de l’essentiel qui est le développement et l’émergence de notre région qui est en chantier par la grâce du chef de l’Etat Macky Sall" a indiqué M. Diop.



L’édile de Sédhiou, par ailleurs ministre de l’Emploi, de la Réinsertion professionnelle et de l’Intensification de la main d’oeuvre présidait la finale de la coupe du maire de football qui opposait les associations sportives et culturelles (ASC) "Sinlinka" et "Entente".



Abdoulaye Diop a aussi appelé les jeunes à "davantage s’investir dans des actions sociales" à travers l’organisation de séances de don de sang pour le centre hospitalier régional qui est souvent en rupture.



A la fin de la rencontre remportée par l’ASC "Silinka" par 3 buts à 1, M. Diop qui avait soutenu financièrement la manifestation a offert des équipements sportifs aux 22 équipes de la commune qui s’étaient engagées dans le tournoi de la coupe du maire.



MG/PON