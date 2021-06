Dakar, 23 juin (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé ce mercredi en Conseil des ministres la tenue prochaine d’une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives.



Macky Sall, à cette réunion hebdomadaire, a informé qu’il présidera "très prochainement une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Des pensionnaires des Lions du football, parmi lesquels Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté, ont déploré la qualité de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès où ils ont joué deux matchs amicaux contre la Zambie (3-1) et le Cap Vert (2-0) lors de la dernière fenêtre internationale.

Quelques semaines auparavant, la Confédération africaine de football (CAF) avait décrété que ce stade, le seul disponible pour l’équipe nationale, n’était pas en état d’accueillir les éliminatoires de la Coupe du monde prévues en juin et reportées en septembre prochain.

Le président Sall, "abordant la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades" lors de la réunion du Conseil des ministres de ce jour, a invité le ministre des Sports et son collègue des Finances et du Budget, "à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux".

Le président de la République "engage, en outre, le gouvernement, à assurer l’exécution diligente des projets d’infrastructures (routières, hydrauliques, d’assainissement et d’aménagement paysager), d’accompagnement du Stade du Sénégal, qui sera réceptionné en février 2022".

Le chef de l’Etat a aussi invité le ministre des Sports, "à lui faire parvenir, le 15 juillet 2021 au plus tard, un rapport global sur la situation des infrastructures sportives", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

