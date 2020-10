Pikine, 1er oct (APS) – Le Sénégal va vers la reprise de activités sportives suspendues en raison du coronavirus, a annoncé jeudi à Pikine (banlieue de Dakar), le ministre des Sports, Matar Ba, qui assure avoir ‘’bon espoir’’ dans la capacité des acteurs à faire face à la maladie, avec un respect rigoureux des mesures barrières.

‘’Quand on aura fini les réflexions au cours de cette journée, les grandes décisions seront prises, mais je peux assurer que nous allons vers la reprise des activités sportives parce qu’en réalité nous avons bon espoir qu’avec le respect des gestes barrières, nous pouvons être en mesure de faire face à la Covid-19 et recommencer nos activités’’, a-t-il déclaré.

Le ministre des Sports par ailleurs maire de Fatick s’entretenait avec des journalistes après avoir présidé, dans les locaux de l’arène nationale, l’ouverture des travaux de réflexion autour d’une reprise des activités sportives suspendues en raison de la pandémie du coronavirus, dont le premier cas au Sénégal a été diagnostiqué le 2 mars dernier.

‘’Quand on prenait la décision d’arrêter les activités sportives, c’était après une consultation, une rencontre de prise de décision. Et, quand, on envisage de reprendre, il ne faut pas être surpris. C’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire d’appeler les différents acteurs pour cette journée de réflexion et de propositions’’, a expliqué le ministre des Sports.

‘’Avec certaines mesures, nous devons pouvoir faire face et recommencer nos activités parce que nous devons aborder les compétitions internationales. Il faut s’adapter à cette nouvelle situation’’, a ajouté Matar Ba.

Il a invité les acteurs du mouvement sportif à rigoureusement respecter les mesures et organiser des ‘’mobilisations intelligentes’’.

Auparavant, il avait tenu à saluer la responsabilité avec laquelle, selon lui, le mouvement sportif sénégalais a abordé la question de la COVID-19.

‘’Avant de penser à la reprise, il faut magnifier la démarche du mouvement sportif sénégalais. (…) Je suis très honoré de voir mes collaborateurs aussi responsables, ce qui montre que le monde sportif est incontournable dans le développement économique de nos pays’’, a-t-il dit.