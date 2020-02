Dakar, 4 fév (APS) – Le Sénégal ambitionne de ramener des championnats d’Afrique de karaté de Tanger (7 au 9 février) des médailles d’or par le biais de ses équipes de kumité hommes et dames, a indiqué Ibrahima Konaté, entraineur national chargé des combats.



‘’Nous avons de grandes ambitions dans ces championnats parce qu’il y aura un besoin de reconquête avec l’équipe masculine et une volonté de confirmer le titre gagné chez les filles à Gaborone (Botswana), l’année dernière’’, a indiqué le technicien sénégalais.



La sélection masculine en kumité avait remporté le titre en 2017 avant de le perdre à Kigali (Rwanda) en 2018. Les Féminines avaient remporté le trophée continental à Gaborone, l’année dernière.



La délégation sénégalaise compte 23 karatés cadets, juniors et seniors et doit se jauger à l’élite africaine aussi bien en kata (démonstration) qu’en kumité (combat), a expliqué le technicien sénégalais.



Le premier groupe qui s’entraînait à Dakar a quitté la capitale sénégalaise dans la nuit de lundi à mardi pour le Maroc, a précisé le technicien informant que ce seront des championnats très relevés.



‘’Ce sera la crème continentale, beaucoup d’athlètes y viendront pour gagner des titres devant leur permettre de marquer des points en perspective des Jeux olympiques 2020’’, a expliqué Konaté non sans relever que tous les tireurs titrés sont de potentiels qualifiés à Tokyo 2020.



Parlant de la préparation, il a soutenu qu’elle s’est bien déroulée tandis que ‘’le groupe est confiant et conscient de la mission’’.



‘’Aussi bien à Dakar qu’en France (Besançon) où les athlètes se sont entraînés sous la houlette du directeur technique national adjoint chargé du haut niveau Fodé Ndao, l’objectif, c’est de gagner le maximum de médailles’’, a-t-il dit.



‘’Nous travaillons en toute intelligence dans la continuité des jalons déjà posés’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



