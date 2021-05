Dakar, 23 mai (APS) – L’équipe du Sénégal de judo qui prend part aux 42-èmes championnats d’Afrique de judo ouverts ce jeudi à Dakar, occupe la 12-ème place dans les compétitions individuelles avec quatre médailles de bronze, a appris l’APS.







Le Sénégal dont la tête de file Mbagnick Ndiaye (+100 kgs) et double champion d’Afrique, a perdu sa couronne continentale, samedi, a réussi à s’emparer du bronze de même que Monica Sagna (+78 kgs).



Vendredi, deux tireurs sénégalais avaient déjà remporté le bronze.



C’est la Tunisie qui occupe la première place dans le classement en individuel avec 5 médailles d’or, 3 en argent et 6 en bronze.



Le Maroc suit avec 4 en or, 1 en argent et 4 en bronze.



L’Algérie et l’Egypte suivent respectivement aux 3-ème et 4-ème

place pour confirmer la mainmise des Maghrébins sur les compétitions individuelles de ces compétitions.



Les judokas algériens ont remporté 3 médailles en or 3 médailles

en argent et 6 en bronze tandis que les Egyptiens pointent à la 4-ème place avec une médaille en argent, une médaille en argent et deux de bronze.



Les compétitions se poursuivent ce dimanche avec les compétitions

par équipes.



