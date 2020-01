Louga, 15 jan (APS) – Le quartier Artillerie de la ville de Louga (nord) a accueilli en grande pompe ses combattants qui ont remporté quatre des 19 médailles d’or que le Sénégal a obtenues aux Championnats ouest-africains de karaté, a constaté l’APS.

Le Sénégal a brillé à cette compétition qui s’est déroulée de jeudi à dimanche derniers à Bamako, prenant la première place avec 19 médailles d’or, deux médailles d’argent et six médailles de bronze, selon Souleymane Ba Diallo, le chef de la délégation sénégalaise.

Deux des médailles d’or obtenues par les karatékas sénégalais ont été remportées par des dames, Khady Sow (moins de 55 kilos) et Mariama Sow (plus de 68 kilos), ajoute M. Diallo.

Mouhamed Dione (moins de 67 kilos), Modou Gningue (moins de 75 kilos), Talla Konaté (moins de 84 kilos) et Habib Diouf (plus de 84 kilos) ont remporté des médailles d’or.

Parmi les médaillés d’or sénégalais se trouvent quatre pensionnaires de la salle Kona, située dans la commune de Louga. Il s’agit des frères Konaté, Salla (seniors), Cheikh Tidiane (juniors) et Chérif (cadets), et de Habib Diouf (juniors).

Le Mali a pris la deuxième place du palmarès des Championnats ouest-africains de karaté, avec 12 médailles. Le Burkina Faso est troisième avec 10 médailles.



Les habitants du quartier Artillerie ont réservé un accueil triomphal aux lauréats lougatois, mardi soir.

"C’est un sentiment de satisfaction. C’est le fruit d’un projet que nous avons ficelé pendant plusieurs années. Le promoteur de la salle Kona (…) est à Louga pour soutenir le karaté", a dit Ibrahima Konaté, l’entraîneur de l’équipe nationale de karaté du Sénégal aux Championnats ouest-africains.

"Nous sommes satisfaits et contents parce que le travail que nous faisons est en train de donner des fruits", a-t-il ajouté, précisant que 15 pays ont pris part aux compétitions organisées à Bamako pour préparer les Championnats d’Afrique de karaté prévus en février prochain à Tanger, au Maroc.

Les quatre pensionnaires de la salle Kona ne doivent leur sélection pour les Championnats ouest-africains qu’à "leurs performances", selon Ibrahima Konaté.

"Nous continuons la préparation en équipe nationale, pour les prochains jeux qui se tiendront à Tanger. C’est une compétition qui va regrouper toutes les catégories. Le Sénégal compte y aller pour remporter des médailles et se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo", a-t-il assuré.

"Louga est une ville de culture et de sport. Ce que nous faisons, aujourd’hui, c’est pour le rayonnement du sport", a souligné Ibrahima Konaté, invitant les autorités locales et étatiques à "soutenir et encourager les jeunes" karatékas sénégalais.

"Ils ont choisi un sport de combat, malgré les dangers et la fatigue, pour honorer leur pays. Il faut les soutenir…" a-t-il insisté.