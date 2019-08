Dakar, 20 août (APS) – Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye, récent médaillé d’or aux Jeux africains de Rabat (Maroc) va prendre part aux championnats du monde de la discipline qui auront lieu à Tokyo (Japon), la semaine prochaine.



’’Oui, je pars samedi au Japon pour les championnats du monde’’, a annoncé le champion d’Afrique des plus de 100kgs à l’APS. Ndiaye a décroché la médaille d’or des plus de 100kgs aux Jeux africains 2019, dimanche à Rabat.



Evoquant ces Mondiaux, le judoka informe que son ambition est de ’’passer les quarts de finale et espérer une première médaille mondiale’’.



Une bonne performance du Sénégalais aux Mondiaux est d’autant plus importante que Mbagnick Ndiaye qui a intégré les judokas qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 estime qu’il doit ’’garder le cap pour ne pas se faire dépasser sur la ranking liste olympique’’.



Avant le titre de Rabat, le colosse sénégalais avait déjà remporté l’or des Championnats d’Afrique de judo qui ont lieu à Cape Town en Afrique du sud en avril dernier.



SD/OID