Dakar, 26 jan (APS) - La seconde édition de la Global Sports Week Paris se tient du 1-er au 5 février à Paris et dans les cinq futures villes olympiques (Tokyo, Beijing, Milan, Dakar, Los Angeles), le tout connecté en direct grâce à une plateforme digitale novatrice, a-t-on appris des organisateurs.

Selon un communiqué transmis à l’APS, le hub local de Dakar s’activera le jeudi 4 février 2021, en partenariat avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

La Global Sports Week Paris est un forum annuel international qui réunit les leaders établis et les acteurs du changement du sport, du business, de la culture, des médias, de la politique et de la société, note le texte

Son programme, poursuit la même source, est centré sur le futur du sport, à l’intersection des grands enjeux du business et de la société.

L’édition inaugurale de l’événement, tenue sous le patronage de l’UNESCO et le haut patronage de Emmanuel Macron, président de la République française, a eu lieu au Louvre, à Paris, en février 2020, et a rassemblé plus de 2000 participants venus de 70 pays, rappelle le texte.