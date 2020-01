Dakar, 13 jan (APS) – Le Sénégal a réussi de belles performances aux championnats ouest-africains de karaté où il a remporté six titres chez les seniors et 13 chez les cadets-juniors, a appris l’APS auprès de la Fédération sénégalaise de la discipline.



Dimanche, le Sénégal a remporté deux médailles d’or chez les dames avec Khady Sow (-55 kgs) et Mariama Sow (+68 kgs), a indiqué Souleymane Ba Diallo, le chef de la délégation.



Chez les hommes, quatre titres ont été remportés avec Mouhamed Dione (-67 kgs), Modou Gningue (-75 kgs), Talla Konaté (-84 kgs) et Habib Diouf (+84 kgs).



Chez les cadets-juniors, le Sénégal a obtenu 13 médailles d’or, 2 d’argent et deux de bronze, a relaté l’ancien champion d’Afrique.



Les championnats ouest-africains qui ont eu lieu à Bamako du 9 au 12 janvier serviront de préparation aux tireurs sénégalais qui prendront part aux prochains compétitions continentales prévues à Tanger (Maroc) en février.



