Dakar, 19 déc (APS) – Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye, auréolé de nouveau samedi du titre de champion d’Afrique des plus de 100 kgs, a assuré à l’APS que sa médaille d’or allait lui rapporter 700 points en direction de la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo.



‘’Le titre, c’est 700 points qui me placent parmi les athlètes devant obtenir leur qualification pour les Jeux olympiques’’, a expliqué Ndiaye à l’APS.



‘’Mais il faut attendre en début ou en fin de semaine pour voir le ranking list afin d’avoir mon nouveau classement de la Fédération internationale de judo’’, a précisé le double champion d’Afrique des poids lourds.



Pour obtenir sa qualification aux JO, un judoka doit faire partie des 22 premiers de sa catégorie de poids.



C’est la participation aux différentes compétitions qui permet aux athlètes de marquer des points.



Champion d’Afrique des plus de 100kgs en 2018 à Cape Town, le Sénégalais a conservé son titre, ce samedi à Tananarive où se déroulent les Championnats d’Afrique.



Parlant de la compétition, le judoka basé en France, a indiqué que sa préparation était devenue difficile en raison de la pandémie du Covid-19.



‘’Ensuite, il y a beaucoup de pression que nous avons réussi à transformer en force positive’’, a expliqué le judoka.



En plus de l’or de Mbagnick Ndiaye, le Sénégal a remporté une médaille de bronze avec Monica Sagna chez les plus de 78 kgs



