Dakar, 19 déc (APS) – Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye a conservé son titre de champion d’Afrique des plus 100 kgs ce samedi en gagnant la finale de la catégorie, a appris l’APS.



Double champion d’Afrique en titre, le poids lourd sénégalais, est la tête de file de la délégation sénégalaise de ces championnats d’Afrique organisés à Tananarive (Madagascar).



Avant ce titre continental, Monica Sagna a remporté la médaille de bronze chez les plus de +78 kgs à cette compétition qui s’achève dimanche dans la capitale malgache.



En plus des titres, les judokas présents à cette compétition, essayeront de marquer des points pour obtenir la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon), prévus l’été prochain.



Le Sénégal a déplacé une équipe de huit tireurs.



SD/AKS