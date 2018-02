Dakar, 27 fév (APS) – L’Ambassadeur du Japon au Sénégal, Shigeru Omori, a remis, mardi, à Dakar, un lot de kimonos de karaté et de ceintures à la Fédération sénégalaise de Karaté et disciplines associées, indique un communiqué transmis à l’APS.

Le Don, selon la même source, composé de 40 kimonos de Karaté et des ceintures, a été offert au Sénégal par la Fédération japonaise de Karaté et entre dans le cadre du Programme "Sport For Tomorrow".

Ce programme initié par le Japon entre dans le but "d’intensifier" sa coopération dans le domaine des sports, en vue d’offrir une bonne préparation aux athlètes de tous les pays partenaires, en perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020, souligne le communiqué.

La cérémonie de remise du don s’est déroulée au stadium Marius Ndiaye en présence du ministre des Sports, du secrétaire général du Comité national olympique et sportif Sénégalais (CNOSS).

Des membres de la Fédération de Karaté, ainsi que des Karatékas dont des membres de l’équipe nationale de Karaté, championne d’Afrique en juin 2017, ont aussi pris part à la rencontre.

Lors de la cérémonie, de jeunes Karatékas, garçons et filles, membres de l’équipe nationale de Karaté, ont effectué des démonstrations de Kata et de Kumité.