Dakar, 26 avr (APS) – L’Académie sportive sénégalaise pour la relance de l’athlétisme (ASSRA) a procédé dimanche à la remise d’un don de matériels à la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) et à cinq ligues régionales, a constaté l’APS.

"Nous avons été des athlètes et nous avons jugé opportun à ce moment où l’athlétisme traverse des moments difficiles de faire ce geste", a déclaré aux médias la présidente Néné Sangharé, ancienne sauteure en longueur.

Ce don est constitué d’un lot de maillots, de tee-shirts et des pointes pour équiper des athlètes et venir en appoint aussi directement à cinq ligues régionales à savoir Fatick, Kaffrine, Kolda, Matam et Louga, a détaillé l’ancienne athlète basée en France.

"Le rôle de notre académie est de venir soutenir la Fédération", a insisté l’ancienne athlète, rappelant que l’instance dirigeante de l’athlétisme est chargée de la vulgarisation et du développement de la pratique.

"Et c’est pourquoi, nous avons décidé de nous engager auprès de la base", a souligné Néné Sangharé en marge de la cérémonie de remise, reconnaissant toutefois le déclin de la première discipline olympique au Sénégal.

"Nous avons noté un déclin et c’est pourquoi nous avons fait ce don en matériels pour aider à la massification de la discipline", a-t-elle par ailleurs ajouté.

Une démarche de l’académie saluée par le président de la FSA, Sara Oualy, qui s’est dit "très touché" par cette initiative.

"C’est une aide qui vient à son heure, ce n’est un secret pour personne que le problème principal à la Fédération, c’est un manque de moyens", a insisté le président de l’instance dirigeante de l’athlétisme national.

