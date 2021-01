Dakar, 5 jan (APS) - Le responsable de l’organisation à la Ligue d’athlétisme de Dakar, Moussa Sène, a souligné "l’enthousiasme" et "la joie" ayant animé la reprise des compétitions d’athlétisme samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor.

"Nous étions une petite cinquantaine mais c’est tellement bien de retrouver les pistes", a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.

"Les gens avaient vraiment envie de retrouver les pistes, et on sentait un grand enthousiasme chez les athlètes", a indiqué l’entraîneur national du demi-fond à la direction technique nationale (DTN) de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA).

Selon lui, ce n’était "pas évident avec tout le protocole sanitaire qu’il a fallu respecter mais tout a été oublié quand les premières courses ont été lancées".



Pour continuer sur la même lancée, la Ligue de Dakar va tenir ce samedi une deuxième journée en ouvrant la compétition aux petites catégories, a souligné Moussa Sène.

En plus des seniors, le comité d’organisation a programmé des courses pour les benjamins, les minimes et les cadets, a-t-il ajouté, disant s’attendre à beaucoup plus de monde pour cette deuxième journée.

"La dernière fois, nous avons dû faire avec la concurrence des fêtes aussi", a relevé le responsable de l’organisation à la Ligue d’athlétisme de Dakar, soulignant toute la joie des organisateurs de retrouver les compétitions.

Comme les autres disciplines sportives, l’athlétisme avait arrêté ses compétitions en mars dernier du fait de la pandémie du Covid-19.