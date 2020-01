Dakar, 13 jan (APS) - L’ancien président sénégalais de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack, a rendez-vous au tribunal à 12h 30 (13h 30 en France), à Paris, dans le cadre de son procès portant sur une affaire de corruption présumée en lien avec une affaire de dopage d’athlètes russes.



Lamine Diack est poursuivi pour "corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, notamment pour son implication présumée dans un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés’’, rapportent des médias français.



En plus de l’ancien président de l’IAAF, en résidence surveillée depuis quatre ans en France, cette affaire implique cinq autres acteurs présumés dont Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.



Actuellement à Dakar, il sera représenté par des avocats à ce procès qui se déroule devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris.



L’ancien président de l’IAAF est accusé d’avoir "retardé les procédures de sanction contre des athlètes russes convaincus de dopage en contrepartie d’une entente sur des contrats de sponsoring et de diffusion des Mondiaux avec des sociétés russes", ajoutent les mêmes médias.



Les avocats de Lamine Diack, ancien ministre des Sports du Sénégal et ancien maire de Dakar, "ont rejeté toutes les accusations portées contre lui".



Sont également poursuivis dans cette affaire, l’avocat Habib Cissé, ex-conseiller juridique de Lamine Diack, les Russes Valentin Balakhnitchev (ancien Trésorier général de l’IAAF) et Alexeï Melnikov, ex-entraîneur des courses de fond russe ainsi que le Français Gabriel Dollé, ancien responsable de l’anti-dopage à l’IAAF.



SD/BK