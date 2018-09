Dakar, 2 sept (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a adressé ses ‘’encouragements et chaleureuses félicitations’’ à l’équipe nationale de basket ball masculin du Sénégal U 18, qui s’est qualifiée samedi pour la finale de l’Afrobasket de sa catégorie, ainsi qu’au Mondial 2018.

Les Lionceaux, qui ont battu (91-82) l’Egypte dans les prolongations, joueront la finale contre le Mali, pays hôte de la compétition, ce dimanche à Bamako (Mali).

Le chef de l’Etat estime qu’avec cette finale, les jeunes basketteurs sénégalais ont là l’occasion d’honorer leur pays. ‘’Vous avez, aujourd’hui, la possibilité et l’opportunité de frapper un grand coup et d’inscrire, à l’image de vos ainés, le nom et l’emblème du Sénégal au fronton du basket ball africain ; ce qui constituerait, incontestablement, un fait d’armes majeur et une belle leçon de foi et de persévérance en hommage à la politique de développement et de détection mise en œuvre par la Fédération depuis quelques années’’, a-t-il écrit dans son message.



‘’Vos potentialités sont considérables et c’est pourquoi, je vous exhorte, encore une fois, à faire preuve de combativité et de solidarité pour confirmer vos résultats et vos ambitions légitimes’’, a-t-il poursuivi.



Et de galvaniser les Lions UA18 en ces temes : ‘’Alors, comme des soldats déterminés et drapés du sceau de la fierté et de l’honneur de la Nation, allez à la conquête de la victoire sans faiblesse et sans retenue mais, dans le fair-play et le respect de l’adversaire et des règles du jeu.’’



‘’Mes prières ainsi que celles de tous vos compatriotes vous accompagnent et vous soutiennent’’, a conclu le chef de l’Etat.