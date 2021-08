Dakar, 20 août (APS) - L’entraîneur de l’équipe nationale de basketball masculin, Boniface Ndong, a publié la liste des 12 joueurs sélectionnés pour l’Afrobasket prévu du 24 août au 5 septembre à Kigali (Rwanda).

Boniface Ndong a retenu trois basketteurs évoluant au Sénégal, Mamadou Faye (AS Douanes), Cheikh Ahmadou Bamba Diallo (AS Douanes) et Pape Moustapha Diop (DUC).

Le technicien sénégalais a disposé aussi de deux réservistes : Alkaly Ndour (AS Douanes) et Makhtar Guèye (Hestia Menorca).

Les Lions du basket qui courent derrière un nouveau sacre depuis 1997, sont logés dans la poule D de l’Afrobasket, en compagnie de l’Ouganda, du Cameroun et du Soudan du Sud.

-Voici la liste des 12 Lions :

Meneurs : Henry Pierria (Fenerbahce, Turquie), Brancou Badio (Barcelone, Espagne), Mamadou Faye (AS Douanes)

Arrières : Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes), Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada)

Ailiers : Maurice Ndour (Zhejiang, Chine), Pape Moustapha Diop (DUC)

Ailiers forts : Gorgui Dieng (Atlanta, USA), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France)

Pivots : Youssou Ndoye (Orléans, France), Malik Dime (Andorra, Espagne), Boubacar Toure (Roanne, France).





BHC/ASB/AKS