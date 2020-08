Dakar, 7 août (APS) – La basketteuse sénégalaise, Aicha Ndour, ancienne pensionnaire de Seed academy, va rejoindre l’équipe féminine américaine de basket-ball de Rutgers, la saison prochaine, a appris l’APS vendredi.



"Aicha a un énorme avantage et elle possède de gros atouts. Nous sommes ravis de l’impact significatif qu’elle aura sur notre programme au cours de sa carrière chez Rutgers et même au-delà", déclare l’entraineur-chef des Rutgers, C. Vivian Stringer, cité dans un communiqué.



La même source précise que le sélectionneur de Rutgers a présenté deux recrues supplémentaires qui ont signé des lettres d’intention nationales pour la saison 2020-2021.



Sur le choix de Rutgers, Ndour souligne avoir rejoint cette équipe pour avoir perçu "un sens aigu de la famille dans le programme".



"Cette nouvelle famille qui me reçoit et l’ensemble des entraîneurs pourront m’aider à devenir la personne que je veux être dans les années à venir en plus de m’aider à atteindre mes objectifs", fait-elle savoir dans des propos rapportés par le communiqué.



Aicha Ndour, centre/Pivot, native de Somone (Mbour, ouest), a participé en 2018 au premier camp de basket féminin de la NBA Academy au Sénégal.



En avril 2019, elle a rejoint d’autres participants de la NBA Academy d’Afrique, d’Australie, de Chine, d’Inde et du Mexique, en plus de certains joueurs du Canada et d’Europe, pour un mini-camp de trois jours à Tampa, en Floride.



Après trois ans à la SEED Academy au Sénégal, Ndour a terminé ses études secondaires aux États-Unis à la Cushing Academy dans le Massachusetts, tout en jouant au basketball et au volleyball.



ASB/AKS