Dakar, 4 sept (APS) - Les Eléphants de Côte d’Ivoire, venus à bout samedi des Lions en demi-finale de l’Afrobasket (75-65), ont été meilleurs que leurs adversaires sénégalais "dans l’agressivité et dans la combativité", estime l’ancien meneur de jeu Aly Ngoné Niang, vainqueur de la compétition avec le Sénégal en 1997.



"Les Ivoiriens ont été meilleurs que nous dans l’agressivité et dans la combativité", a analysé pour l’APS l’ancien meneur de jeu, reconverti en technicien.

"Aujourd’hui, la réussite nous a fui sur les tirs et il faut reconnaître que l’équipe ivoirienne a réussi son analyse du jeu sénégalais", a ajouté l’actuel entraîneur de l’équipe masculine de l’AS Ville de Dakar.

Selon Aly Ngoné Niang, les Eléphants ont véritablement "empêché" les Lions de jouer et "ont su mettre de leur côté les ingrédients et les détails nécessaires en termes d’agressivité et de combativité".

"C’est vraiment dommage de perdre avec cette équipe qui avait largement les moyens d’aller au bout de cette compétition", a-t-il dit, avant d’ajouter que le staff technique aurait dû continuer à jouer avec Gorgui Sy Dieng sous la raquette à un certain moment.

"Il avait tout bien fait et provoqué les fautes, et je croyais justement qu’on aurait dû le laisser à ce niveau pour qu’il puisse continuer à mener à bien ce travail sous la raquette", a-t-il insisté.

Après sa défaite en demi-finale, le Sénégal va jouer ce dimanche contre le Cap Vert le match de classement de l’Afrobasket 2021.

SD/BK