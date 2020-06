‘’J’ai appris à travers la presse (…) la nouvelle concernant ma retraite internationale. Je veux simplement préciser qu’il m’appartient, et à moi seule, de décider de cela au moment voulu’’, a écrit Traoré, championne d’Afrique en 2009 et 2015, dans un communiqué dont l’APS a obtenu une copie.

Traoré, réagissant à la déclaration de Moustapha Gaye, affirme qu’elle donnera ‘’les raisons’’ de sa retraite internationale ‘’aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui [l]’ont toujours soutenue durant toute [s]a carrière’’.

‘’Pour le moment, mon souci principal est de rentrer au pays après quatre mois de confinement et de stress (…) J’en déciderai avec mon agent, ma famille et mes conseillers’’, a-t-elle écrit, concernant sa retraite internationale.

La double championne d’Afrique fait part de son ‘’amour pour le maillot national et [s]a patrie’’ et dit souhaiter ‘’un bon camp à [s]es sœurs présélectionnées pour le stage du mois d’août, et une excellente réussite au coach Tapha pour sa nouvelle mission’’.