+++De l’envoyée spéciale de l’APS : Seynabou Ka+++



Bamako (Mali), 20 août (APS) - L’équipe nationale du Sénégal de basket féminin a joué un match "très agressif et physique" contre la République démocratique du Congo (70-63) a analysé, dimanche à Bamako (Mali), sa capitaine Aya Traoré.



S’exprimant en conférence de presse d’après match, Aya Traoré a soutenu que leur mach a été "très agressif et physique".

"Elles (les Congolaises) sont très physiques et présentes partout. C’est une bonne équipe qui a un jeu intérieur très présent. Nous sommes restées sur les plans du coach pour gagner ce match", a-t-elle dit.



Le Sénégal a enregistré trois victoires en autant de sorties dans cet Afrobasket 2017 démarré vendredi au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako (Mali) où il se poursuivra jusqu’au 27 août prochain.

Selon Aya Traoré, cela est bon pour le moral, mais il ne faut pas se relâcher, car il reste deux matchs contre "deux équipes coriaces".

Pour sa part, la Congolaise Natacha Mambengya Taba a salué la victoire du Sénégal qui selon elle, "est une grande nation de Basket-ball qui a plus d’expériences".

"Nous avons joué contre le champion en titre et nous avons tenu tête jusqu’au dernier quart temps et on a malheureusement perdu, mais cela ne nous décourage pas", a-t-elle dit, regrettant que son équipe ait perdu alors qu’elle avait tenu jusqu’au bout.

"Nous avons, certes, trois défaites, mais il nous reste encore deux matchs à gagner", s’est-elle rassurée.



D’après le coach de la RDC, Papy Shamwange Kakunde, le match a été difficile parce qu’en face, il avait les championnes en titre.

"Nous avons développé un jeu qui a mis le Sénégal en difficulté. Notre charnière défensive n’a pas très bien travaillé. Le Sénégal a eu trop d’occasions de jeu ouvert et elles (les Sénégalaises) étaient très adroites" a dit M. Kakunde.



Le coach des Congolaises a dit avoir apprécié "la détermination de nos filles qui ont tenu tête aux Lionnes".