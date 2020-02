Dakar, 16 fév (APS) - Les maillots officiels des 12 équipes devant participer au Basketball Africa League (BAL), une nouvelle ligue professionnelle, ont été dévoilés samedi à Chicago (USA) lors du lancement du NBA All-Star 2020 Africa.



‘’NIKE’’ et ‘’Jordan Brand’’ équiperont les 12 équipes de la ligue avec des maillots officiels, les tenues d’échauffement, les chaussettes et matériels d’entraînements, a-t-on appris d’un communiqué.



Six équipes seront habillées par Nike et les six autres par Jordan Brand. Cette collaboration avec Nike et Jordan Brand marque le tout premier partenariat de la BAL.



La Basketball Africa League (BAL), une nouvelle ligue professionnelle composée de 12 équipes issues de toute l’Afrique, va démarrer ses compétitions à Dakar du 13 au 15 mars.



Les compétitions de la BAL vont se dérouler au Dakar Arena de Diamniadio. L’AS Douanes, l’équipe championne du Sénégal va participer à cette compétition panafricaine.



Au total, 12 équipes de 16 joueurs participeront à la première BAL qui aura lieu au Caire, en Egypte, à Dakar, au Sénégal, à Lagos, au Nigeria, à Rabat, au Maroc, à Monastir, en Tunisie.



La ville de Kigali au Rwanda accueillera les finales.



Chaque équipe devra compter au moins huit joueurs de la nationalité de l’équipe représentée, quatre joueurs étrangers maximum et pas plus de deux joueurs non-africains.



